ليبيا – قال عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر المبروك الخطابي إن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة لإعداد مقترح بوضع خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر الجاري، مكونة من 10 أعضاء، وستقدم تقريرها خلال الجلسة القادمة التي لم يحدد موعدها بعد.

الكبير وفي تصريحات لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أوضح أن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، منها مقترح المفوضية اليوم بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وهدف المناقشة الوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية.

وكشف المبروك أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات الآن ليس فنيًا أو قانونيًا، بل هو انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، ويخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.