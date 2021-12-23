ليبيا – نبه مصرف ليبيا المركزي وفي بيان له الأربعاء المواطنين من ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية منسوبة له تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

المصرف وفي بيانه الذي أطلعت المرصد نسخة منه قال إنه لاحظ ظهور إعلانات بشأن تطبيقات لمعاملات إلكترونية عبر الهاتف أو الإنترنت منسوبة للمصرف، تتيح إمكانية التعرف على البيانات المصرفية للزبائن.

وأكد المصرف على عدم وجود أي تطبيق رسمي للمصرف المركزي، محذرًا من أن مثل هذه الإعلانات قد يكون الغرض منها سرقة معلومات شخصية للزبائن.

وأضاف البيان أن أي منتج مصرفي إلكتروني صادر عن مصرف ليبيا المركزي سيتم الإعلان عنه عبر الموقع والصفحات الرسمية للمصرف المركزي الموثقة بالعلامة الزرقاء.