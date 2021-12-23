ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات والأسباب التي دعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة، وثمّ النظر في إمكانية ايجاد حلول لها.

اوحيدة أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المفوضية لم تذكر في بيانها أسباب إعلانها للقوة القاهرة وبانتظار خلال جلسة الإثنين القادم الكشف عنها.

وأضاف: “وهل هي أسباب تشريعية أو قانونية يمكن حلها، أم أسباب أمنية أم غير ذلك، وتحديد موعد الانتخابات متوقف على معرفتها ومدى إمكانية حلها”.