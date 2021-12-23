واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا كان بـ“صحة جيدة“، مؤكدًا أن احتمالات مشاركته ستزداد في حال ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات بايدن خلال مقابلة في البيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، مع مذيع شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية، ديفيد موير، الذي شرع في سؤال الرئيس الأمريكي عن ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى خلال الانتخابات المقبلة عام 2024.

وقال، موير للرئيس بايدن “قلتَ سابقًا إنك ستخدم 8 أعوام، إذا تم انتخابك رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.. هل تخطط لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟”.

وأجاب بايدن “نعم، ساترشح.. لكن عليك أن تعرف أنني أحترم القدر كثيرًا.. لقد تدخّل القدر في حياتي بضع مرات.. ما أعنيه هو أنني إذا كنت بصحة جيدة مثلما أنا الآن.. في الواقع، ساترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة”.

وبحسب مجلة “نيوزويك” التي أوردت المقابلة، سأل موير بايدن عن ما سيحدث إذا كانت انتخابات 2024 ستضعه ضد دونالد ترامب.

ورد، جو بايدن بـ”ابتسامة” قبل الإجابة عن السؤال، ثم قال ”أنت تحاول إغرائي الآن.. لماذا لا أترشح ضد دونالد ترامب، إذا كان هو المرشح.. في الحقيقة هذا من شأنه أن يزيد من احتمالية ترشحي للانتخابات عام 2024″.

ولفتت المجلة إلى أنه في سن الـ 78، أصبح بايدن أكبر شخص يتم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة على الإطلاق عندما هزم ترامب في انتخابات عام 2020. وقالت مجلة نيوزويك “نظرًا لأنه سيبلغ من العمر 82 عامًا خلال انتخابات 2024، يتساءل الكثيرون ما إذا كان سيتمكن من إدارة حملة انتخابية أخرى”.

وأوضحت أنه “رغم ذلك، أكد بايدن باستمرار أنه سيخوض الانتخابات المقبلة ويخطط لولاية ثانية”.

وأشار إلى أنه “من المحتمل أن يكون الرئيس الأمريكي بدأ تشغيل الماكينة الانتخابية مع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية العام المقبل”.

وأشارت “نيوزويك” أن ترامب ألمح بضع مرات على مدار العام إلى أنه سيخوض انتخابات عام 2024 كمرشح للحزب الجمهوري الأمريكي بدعوى أن أنصاره يريدون ترشحه“.

ولا يزال ترامب يمارس نفوذًا كبيرًا على الحزب الجمهوري رغم خسارته في الانتخابات.

ولدى سؤاله، من قِبل وسائل إعلام أمريكية، أخيرًا، ما إذا كان سيحاول الترشح مرة أخرى في عام 2024، قال ترامب ”سنرى، ربما سأحصل على فترة ولاية ثانية.. أنا لا أضع أي خطط“.