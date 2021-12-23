ليبيا – سلطت تقارير تحليلية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من وسائل الصحافة والإعلام العالمية الضوء على التبعات المترتبة على تأجيل الانتخابات الرئاسية.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وصف أولها التأجيل بصفعة جديدة لعملية السلام المضطربة مبينا إن هذا الأمر مرده رفض جهات داخلية وخارجية لترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الخبيرة في الشأن الليبي “كلوديا غازيني” إن هنالك فصائل في ليبيا لديها مشاكل مع أحد هؤلاء المرشحين الـ3 لذلك حاولت منع ترشيحهم بالوسائل القانونية مشيرة إلى أن فشل هذه الفصائل في عملها جعلها تتفق بشكل غير رسمي على عدم السماح بالمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية.

بدورهم حذر عدد من الخبراء من اندلاع أعمال العنف مرة أخرى بسهولة لا سيما بعد أن أدى عدم اليقين السياسي لزيادة التوترات على الأرض في جميع أنحاء ليبيا التي يعج جانب كبير منها بضمنها العاصمة طرابلس بالميليشيات المسلحة والمرتزقة والقوات الأجنبية.

من جانبها قالت العضوة السابقة بفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا “أماندا كادليك” إن تأجيل الانتخابات رسميا مع تحديد موعد آخر يمكن أن يقلل من التوترات وربما يجنب البلاد نوعا من الصراع شريطة وضع مسار للمضي قدما في تنفيذها في الموعد اللاحق لتلافي حالة القلق الكبيرة السائدة.

وتوقعت “كادليك” اندلاع صراع على المستويات المحلية قد ينتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد أو داخل كل منطقة فيما أشار الخبيرة في الشأن الليبي “ولفرام لاتشر” إلى أن الموعد البديل لإجراء الانتخابات في الـ24 من يناير المقبل يتطلب موافقة مجلس النواب المرجح أن لا يفعلها فالمفوضية ألقت بالمسوؤلية على عاتق المجلس.

إلى ذلك أكد تقرير ثان نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” إن تأجيل الانتخابات الرئاسية يمثل ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا ناقلا عن ديانا الطحاوي نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية تأكيدها استحالة إجراء التصويت وسط أعمال العنف والترهيب.

وأضافت الطحاوي إن هذه الأعمال تقوم بها جماعات وميليشيات مسلحة تتمتع بالإفلات من العقاب على نطاق واسع فضلا عن دمجها في مؤسسات حكومية من دون أي فحص لإبعاد المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى خارج هذه المؤسسات.

إلى ذلك أكد تقرير ثالث نشرته وكالة أنباء “رويترز” إن تأجيل الانتخابات الرئاسية من شأنه ترك عملية السلام المدعومة دوليا في حالة من الفوضى وهو ما يضع مصر السلطة التنفيذية الحالية المؤقتة المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في محل الشك.

وحذر التقرير من تجدد الصراعات على الإنتاج النفطي للبلاد وهو ما يضر بشكل عام بالواقع المالي للدولة فضلا عن إمكانية تشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة الوحدة الوطنية في الشرق ما يعني عودة الأوضاع إلى ما كانت عليها في العام 2014 الذي شهد الانقسام السياسي.

وفي ذات السياق أشار تقرير رابع نشره موقع “أرغس” الإخباري البريطاني إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يمثل ضربة كبيرة لاحتمالية عودة السلام والأمن إلى ليبيا بعد أن تصدع كل ذلك بسبب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” لقتل العقيد الراحل القذافي.

وتابع التقرير إن حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا ستؤدي لأخرى أمنية مضطربة ما يعني عدم تحقيق أي انتعاشة اقتصادية لأن تدفق الصادرات النفطية وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي التي تتطلب وجود هذا الاستقرار المفقود حاليا.

وفي ذات الإطار استذكر تقرير خامس نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له ما خلصت إليه حلقة نقاشية حول العملية الديموقراطية في ليبيا ولتحليل أوجه القصور والإخفاق المهددة بعرقلة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وبين التقرير إن الحلقة النقاشية التي حملت عنوان “ليبيا الطريق الطويل للانتخابات” قامت مبادرة شمال إفريقيا للمجلس الأطلسي بتنظيمها في الـ17 من ديسمبر الجاري وفيها تم تقديم توقعات من قبل خبراء في الشأن الليبي هم عماد الدين بادي و”بينيامين فيشمان” و”ماري فيتزجيرالد” “وروبرتا ماغي”.

وبحسب توقعات بادي في الحلقة النقاشية تعمل نخب سياسية على إنتاج أزمة أمنية من خلال انتشار الجماعات والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس سعيا من هذه النخب لاستبدال حكومة الوحدة الوطنية وهو ما سيؤدي لتفكيك كامل لخارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي.

وتوقع بادي عدم المضي في الانتخابات الرئاسية وتأجيلها وهو ما حصل بالفعل وهو ما سيصعب مهمة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لإقناع جميع الفصائل بالموافقة على جدول زمني جديد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية فضلا عن صعوبة تمرير مجلس النواب لحكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية.

ترجمة المرصد – خاص