السعودية – جددت السعودية دعمها للحكومة اليمنية ومواصلة جهود التوصل لحل سلمي، وذلك في لقاء جمع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض.

وذكر الأمير السعودي عبر “تويتر” أن الزيارة جاءت بتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنه بحث مع هادي “مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن”.

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية أن لقاء هادي مع بن سلمان تناول “جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت أن هادي “لفت إلى التوافق الأخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره”.

ونقلت الوكالة عن بن سلمان تأكيده على الموقف السعودي الداعم لليمن، و”مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة”.

كما جدد “موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”.

وقالت الوكالة إن بن سلمان بارك “القرارات الأخيرة المتصلة بالإصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي”.

المصدر: RT + وكالة “سبأ”