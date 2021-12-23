ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن دائرة الوطن أكبر من دائرة الخلاف التي تحصل دائمًا وعلى مستوى المنطقة والإقليم هناك تغيرات كبيرة انعكست على المشهد الليبي.

دغيم علق خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على احتمالية ظهور تحالفات جديدة ضد أطراف أخرى تغير في المعادلة قائلًا: “لا أتمنى ذلك، أعتقد وأؤمن أن المشير خليفة حفتر أكبر وهو أب للجميع، ويجب ألا تكون هناك حسابات ضيقة سياسية وأتمنى أن يدعو الجميع ويكون المنصة الأساسية التي تجمع كل الليبيين”.

وأشار إلى أن الحسابات السياسية الضيقة تتدخل وتؤثر، بالتالي على الجميع تقديم المصلحة الوطنية العامة عن الحسابات السياسية الضيقة.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تحولت الاجتماعات التي كانت قبل سنوات مستحيلة ومستحيلة أكثر على الأراضي الليبية، لحالة أكثر متمثلة أمامنا ونشاهدها اليوم في بنغازي، التقاء عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية رغم الخصومة التي كانت بينهم من سنوات؟

من ناحية وطنية ما حدث وما سيحدث، هو ما يجب أن يكون نحن في الأخير شعب واحد حتى لو حصل بيننا خصومة سياسية أو اختلاف في وجهات النظر أو حتى قتال، دائرة الوطن أكبر من دائرة الخلاف التي تحصل دائمًا وعلى المستوى المنطقة هناك تغيرات كبيرة وعلى مستوى الإقليم تنعكس وانعكست على المشهد الليبي، ليبيا جزء من الإقليم الأوسع والإقليم العربي والبحر المتوسط وكل التغيرات تنعكس على ليبيا بكل تأكيد.

س/ مجرد اجتماع وانتهى أم تعتقد أن هناك انعكاسات ونتائج لهذا الاجتماع؟

هناك سلسة من التغيرات التي تحدث على مستوى الإقليم والمنطقة في ليبيا، وأعتقد أن ما حصل اليوم بداية وليست النهاية.

س/ ما الذي يمكن أن نشاهده خلال الأيام القادمة انعكاسًا لهذا الاجتماع المهم الذي احتضنته بنغازي؟

هذا الدور لقناتكم والإعلام والنخب أن نمضي قدمًا ونستفيد مما يحدث ونحاول أن تطور ما يحدث لصالح الوطن.

س/ من هم أعداء الاجتماعات من هذا النوع؟

الحسابات السياسية الضيقة تتدخل وتؤثر، ولكننا ندعو الجميع لتقديم المصلحة الوطنية العامة عن الحسابات السياسية الضيقة وباقي المترشحين على سبيل المثال لم يشاركوا اليوم ربما سيحاولون مهاجمة هذه الاجتماعات، وهذه حسابات سياسية ضيقة والوطن أكبر منها.

س/ هل يمكن أن نتحدث عن تحالفات جديدة ضد أطراف أخرى تغير في المعادلة والتحالفات؟

لا أتمنى ذلك، أعتقد وأؤمن أن المشير حفتر أكبر وهو أب للجميع، ويجب ألا تكون هناك حسابات ضيقة سياسية وأتمنى أن يدعو الجميع ويكون المنصة الأساسية التي تجمع كل الليبيين.

س/ الزيارة التي قمتم بها لتركيا حدثني عن طبيعتها وأهدافها؟

تلقينا دعوة من قبل مجلس النواب التركي لمناقشة بعض القضايا، وبالتأكيد هم لديهم أجندتهم الخاصة ونحن لدينا أجندتنا المختلفة عنهم وشكل مجلس النواب وفد وزيارة معروفة شملت الرئاسة ورئاسة البرلمان وعدد من اللجان النوعية في المجلس وبعض المراكز الاستراتيجية التابعة للبرلمان التركي، صب اهتمامنا على معالجة الإخفاقات وتقصير في أداء الحكومة تجاه شرق ليبيا تحديدًا، فيما يتعلق بأشياء خدمية مباشرة كفتح خطوط الطيران والنقل البحري والتأشيرات والقنصلية والعقود المتوقفة والتي هي في الأساس اختصاص أصيل للحكومة، ولكن للأسف الحكومات المتعاقبة جل اهتمامها فقط في معالجة الأمور المتعلقة في طرابلس وبعض المدن في المنطقة الغربية مع الإهمال للمنطقة الشرقية والجنوب.

حاول مجلس النواب معالجة هذا القرار الخدمي ووضع حلول مباشرة عن طريق بلدية بنغازي وبالتصديق المباشر مع المؤسسات القائمة والموجودة شرق البلاد وهذا ما أسميناه بيان الترتيبات الخاصة.

س/ مذكرة ترسيم الحدود البحرية التي عرضها عليكم رئيس الأركان البحرية في الجيش التركي، هل طلب منكم هناك الذهاب تجاه الاعتراف بها من قبل مجلس النواب الليبي؟

عندما شعر الجانب التركي أن أعضاء الوفد رافضين للاتفاقيات الموقعة رأوا انه من المناسب أن يتم شرح الاتفاقية وتوضيح خلفيات تاريخية وجغرافية وتنتهي بالمصالح الاقتصادية للجانب الليبي، وهذا جاء رد فعل الوفد من هذه الاتفاقية وهو الموقف الذي يعبر عن موقف مجلس النواب.

نؤكد أن الأجندة التي يحملها الوفد خدمية نتيجة القصور من الحكومات المتتالية تجاه الملف، وأن هناك مطالبات ومعاناة حقيقية لدى الشعب الليبي في المنطقة الشرقية والجنوبية وكان يجب الوقوف على هذا الأمر، هذا موضوع جدلي وهناك وجهتي نظر ولكن رأينا أن هذا هو التوقيت المناسب لتلبية الدعوة وخاصة مع التفاهمات الإقليمية الكبيرة التي تحدث، خاصة مع الدول الاعتزال العربي وليبيا البرلمان وتمثل جزءًا من هذا الاعتزال العربي، وربما الحلقة الأضعف.

بشكل عام الرسالة الختامية أنهم مستعدون للخروج وينسقون عن طريق لجنة 5+5 وأنهم سيخرجون مع خروج الجميع، وهذه الرسالة كانت واضحة واستمعنا لها في تركيا. فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية لم تكن موضوعنا وليس على أجندة الوفد وليس من أولوية الوفد وهذا الموضوع مرحل للبرلمان القادم، الاتفاقية البحرية تم إعدادها من قبل القذافي قي 2010 مع فريق يرأسه محمد سيالة، ولا أعتقد أنه ومع خلافنا لنظام القذافي أنه كان مفرطًا في مصالح ليبيا أو متساهلًا، خاصة على مستوى السياسة الخارجية.