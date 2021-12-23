علماء آثار إسرائيليون يعثرون على كنوز في مياه المتوسط (صور)

علماء آثار إسرائيليون يعثرون على كنوز في مياه المتوسط (صور)

إسرائيل – أعلنت هيئة الآثار في إسرائيل اكتشاف حطام سفينتين قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، تحملان مئات العملات الفضية من العصر الروماني والعصور الوسطى.

وأفادت وكالة “أ ب” بأن الكشف قريب من مدينة قيصرية القديمة ويعود للعصرين الروماني والمملوكي، قبل نحو 1700 عام و600 عام، وفق علماء الآثار.

ويضم الكنز مئات العملات الفضية الرومانية والبرونزية التي تعود إلى منتصف القرن الثالث فضلا عن أكثر من 500 عملة فضية من العصور الوسطى، عثر عليها وسط الرواسب.

وعثر على هذا الكنز خلال استكشاف تحت سطح البحر قامت به وحدة الآثار البحرية في الهيئة خلال الشهرين الماضيين، وفقا لما قاله جاكوب شارفيت، رئيس الوحدة.

ومن بين الآثار الأخرى التي اكتشفت في الموقع قرب المدينة القديمة أجراس وتماثيل وقطع من السيراميك والمعدن من بين أجزاء السفينة، كالمسامير والهلب.

وأعلنت الهيئة عن الكشف قبل أيام من عيد الميلاد، وركزت على اكتشاف خاتم ذهبي من العصر الروماني مرصع بحجر أخضر منحوت على شكل راع يحمل غنما فوق أكتافه.

ووصف روبرت كول، رئيس قسم العملات في الهيئة، الكشف بأنه “استثنائي”.

وقال إن “صورة الراعي الصالح منحوتة على العملة، وهي واحدة من أبكر الرموز على المسيحية”.

ويعتقد أن السفينة جاءت بالأساس من إيطاليا، بناء على شكل بعض القطع، وفقا لشارفيت، الذي أوضح أنه لازال من غير المعروف ما إذا كانت أي بقايا من السفن الخشبية لا تزال سليمة تحت الرمال.

المصدر: أ ب