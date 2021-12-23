علماء أمريكيون يفتحون كبسولة حفظت في أساس تمثال للجنرال لي قبل 130 عاما

الولايات المتحدة – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن العلماء في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية فتحوا كبسولة حفظت في أساس تمثال للجنرال روبرت لي قبل 130 عاما.

وعثر العلماء داخل الكبسولة من الرصاص على 3 كتب وطرد وعملة فضية، تم وضعها في قاعدة التمثال عام 1890.

وجرت مراسم فتح الكبسولة بحضور حاكم ولاية فرجينيا رالف نورثام الذي قرر في يونيو 2020 إزالة التمثال على خلفية احتجاجات نشطاء “حياة السود مهمة” في أعقاب قتل الرجل الأسمر جورج فلويد على يد شرطي.

وكان العلماء يتوقعون العثور على مزيد من القطع الأثرية داخل الكبسولة، بناء على ما كتبت الصحف في القرن الـ 19.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك قطع أخرى إلى جانب الكبسولة أم لا، وأين موجودة الآن إن كانت هناك أصلا.

وتجدر الإشارة إلى أن روبرت لي كان أحد قادة قوات الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 – 1865 ويعتبر أحد رموز العبودية والتمييز العنصري ضد الأمريكيين السود.

المصدر: وكالات