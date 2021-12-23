ليبيا – نفى عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن اعتزام مجلس المفوضية تقديم الاستقالة، عقب الإعلان عن تأجيل الاستحقاق.

مردة وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن المجلس لم يصدر أي بيان بالخصوص ولم يصرح به، وأنه كان على هذه المواقع أن تتأكد من المجلس مباشرة نظرا لحساسية الموضوع.

وشدد على أن المجلس مستمر في أداء عمله، وأن ما يتداول شائعات غير دقيقة، ولم يصرح أحد من مجلس المفوضية بأي تصريح بخصوص العزم على الاستقالة.

وأردف أن ما يشاع حول المفوضية مؤخرا الغرض منه التشويش على الرأي العام وبث روح اليأس في النفوس