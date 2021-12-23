ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 121 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.6 بالمائة، من أصل 4413 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 542 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 372336 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6034 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5635 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1832840، والمطعمين بالجرعة الثانية 798802.