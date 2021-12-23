عبد السلام الذي ترأس الوفد الليبي لتنسيق الربط الإلكتروني للعمالة مع مصر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل.

وأكد أنه سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العالم التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

وعن منظومة الربط الإلكتروني، قال عبد السلام: إنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.

ولفت المسؤول إلى أن الإجراءات الصحية المقرر اتباعها مع العمالة القادمة إلى ليبيا ستشمل فحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، فضلًا عن إقرار نسبة على العمالة المصرية بالتأمين الصحي والاجتماعي 100 بالمئة.

وبحسب عبد السلام، بالتنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا جرى التوافق على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي، أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريًا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عامًا.

ووعد رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية بأن يشهد عام 2023 ازدهار وضع العمالة المصرية في سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، كما كان عليه الوضع قبل 11 عامًا.