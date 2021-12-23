المغرب – أعلن مدرب منتخب المغرب، وحيد خاليلوزيتش، اليوم الخميس، القائمة النهائية لـ”أسود الأطلس”، التي ستشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها مطلع العام الجديد في الكاميرون.

وضمت القائمة 25 لاعبا، بينهم لاعبان تم استدعاؤهما لأول مرة لتشكيلة المنتخب المغربي الأول، وهما عبد الصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وعز الدين أوناهي، لاعب نادي أنجيه الفرنسي.

في المقابل، استبعد خاليلوزيتش، نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، والظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، نصير مزراوي.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي كاملة:

في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي المحمدي، أنس الزنيتي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، سفيان علاكوش، سفيان الكرواني، آدم ماسينا، رومان سايس، سامي مايي، نايف أكرد، سفيان شاكلة.

في خط الوسط: أيمن برقوق، سفيان أمرابط، فيصل فجر، عز الدين أوناهي، إلياس شاعر، عمران لوزا، سليم أملاح.

في خط الهجوم: منير حدادي، زكرياء بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم “الكاميرون 2021″، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الغابون، غانا، وجزر القمر.

المصدر: الاتحاد المغربي