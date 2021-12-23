النمسا – أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار الكامل بين القوات الأوكرانية وقوات دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقال السفير ميكو كينونين الممثل الخاص للرئيس الحالي للمنظمة لدى أوكرانيا وفريق الاتصال الخاص بالتسوية: “من دواعي سروري أن المشاركين عبروا عن تصميمهم القوي على الالتزام الكامل باتفاق تدابير تعزيز وقف إطلاق النار المؤرخ في 22 يوليو 2020”.

وقال كينونين أن الاتفاق الجديد له “أهمية قصوى لمن يعيشون على جانبي خط التماس”.

وأضاف أنه وفقا لتقارير بعثة المراقبة الخاصة، فإن الوضع الأمني على طول خط التماس لا يزال متقلبا، حيث جرى تسجيل زيادة في انتهاكات وقف إطلاق النار بنحو 5 أضعاف في المتوسط يوميا في ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر حول أوكرانيا، حيث لفتت موسكو انتباه الدول الغربية إلى “استفزازات كييف” على خط التماس، فيما تتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بحشد قواتها على الحدود الأوكرانية والتحضير “للهجوم” عليها.

المصدر: رويترز