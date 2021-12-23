ليبيا – ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد اليوم الخميس اجتماعًا مهمًا مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز ونائبه باران تركمان.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العقبات والصعوبات التى تواجه المواطنين الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية والتنسيق المستمر بين السفارة والجهات ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون موضوعات التدريب الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

هذا وحضر الاجتماع كل من ضابط الاتصال بالسفارة قدير بوز أوغلو، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصرى ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء الزروق الصغير ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد البشير بالنور.

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