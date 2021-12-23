ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة إطلاق أول منظومة إلكترونية لتلقي طلبات العلاج بالخارج على شبكة الإنترنت، لتكون متاحة أمام كل المواطنين الراغبين في تقديم ملفات العلاج بالخارج.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التسجيل سيكون عبر المنظومة متاحًا ابتداءً من الأسبوع القادم، بحسب تصريح رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج حاتم العوامي.

يشار إلى أن وزير الصحة علي الزناتي، كان قد أعلن في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، عن تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة، ومتابعة، وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين، واستكمال الإجراءات، والحصول على تكليفات العلاج بشكل إلكتروني.