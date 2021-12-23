– ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن بمقر الوزارة أمس الثلاثاء كوينراد أودلف سفير المملكة الهولندية المعتمد لدى ليبيا، وذلك بحضور أمين سر مكتب الوزيرة ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة.

وزيرة العدل أعربت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل عن تقديرها البالغ للدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية لدولة ليبيا خلال هذه المرحلة، ولا سيما جهودها في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان،مشيدةً بمستوى التعاون بين البلدين في مجال العدالة وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي تقوم به هولندا من خلال ترأسها لفريق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنبثق عن مسار برلين، والذي تعد وزارة العدل شريكًا أساسيًا فيه، مرحبة بالدعم الفني والثقني المقدم في المجال القانوني.

من جهته، عبر السفير الهولندي عن سروره بلقاء الوزيرة، مبديًا شكره وامتنانه على مشاركتها في الاجتماع الذي عقد مؤخرًا لفريق حقوق الإنسان والقانون الدولي، مبرزًا دورها في المصالحة القانونية.

كما عبر عن رغبته في زيارة الوزيرة للمملكة الهولندية قريبًا، وتطلعه لزيادة التعاون ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلدين.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي ترأستها وزيرة العدل، وكذلك أهمية تطوير قدرات جهاز الشرطة القضائية ولا سيما تأهيل المسؤولين عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل في مجال حقوق الإنسان.