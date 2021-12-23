اليمن – أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن شحنة الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين قبل أن تضبطها البحرية الأمريكية تعتبر تحديا إيرانيا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن: “إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة إيرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية، يمثل تحديا إيرانيا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وامتدادا للعدوان المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضيا في تنفيذ أجندتها التدميرية ومشروعها التوسعي في المنطقة”.

وأوضح: “لعب النظام الإيراني دورا رئيسيا في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والدفع بأداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية”.

وأشار الوزير اليمني إلى أن “المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكل خرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة إرهابية”.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت أسلحة على مركب صيد “إيراني المنشأ” في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري.

المصدر: RT