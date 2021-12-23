ليبيا – أكد وزير النفط والغاز محمد عون امتثال رؤوساء مجالس الإدارة بشركات أكاكوس وسرت ومليتة لتوجيهاتهم بالاستمرار في عملهم، واتباع الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة لحل الخلافات والإشكاليات القائمة، تفاديًا لخسارة الإنتاج النفطي.

عون قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إنه تم التواصل مع أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوبي الغربي، وما زالوا مصرّين على مطالبهم.

وأضاف: “تعدت خسائر الإنتاج 350 ألف برميل يوميًا بعد إغلاق حقل الفيل أيضًا، لا تواصل بيني وبين صنع الله حتى الآن، وهو يرفض التعامل مع الوزارة وما زال متعنتًا في تصرفاته ولا يمتثل للقوانين والقرارات الصادر، ولقد أبلغت رئيس الحكومة في اجتماعي الأخير به بمخالفة صنع الله للقوانين وعدم امتثاله لقرارات الوزارة، لكن رئيس الحكومة منحاز إليه ولم يضع حلًا حتى الآن”.

كما تابع: “رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وجه خطابًا إلينا، ولم نتسلمه رسميًا حتى الآن، رئيس لجنة الطاقة يتفرد بمراسلات وقرارات بعيدًا عن أعضاء اللجنة على الرغم من منع رئاسة مجلس النواب إصدار أي قرارات أو مراسلات إلا باجتماع كل أعضاء اللجنة”.

وشدد أنهم على تواصل مستمر مع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب ورئاسة المجلس.