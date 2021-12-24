مصر – بدأ أول اجتماع للحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، امس، في مقر مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات في تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببدء الانتقال التدريجي للحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى.

المصدر: RT