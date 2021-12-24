ليبيا – استطلع تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية آراء عدد من الليبيين بشأن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها في الـ24 من ديسمبر الحالي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أعرب من خلاله هؤلاء عن مزيج من الإحباط والقلق بعد تأجيل الانتخابات التي كانت تمثل عاملًا مساعدًا في طي صفحة عقد من العنف، ناقلًا عن التاجر نبيل الشريف موقفه خلال جلوسه في مقهى بالعاصمة طرابلس.

وقال الشريف: “لقد استلمت بطاقتي الانتخابية، وكنت أنتظر الانتخابات وبالنسبة لي هذا التأخير انتكاسة وخيبة أمل ويمكن أن يزداد سوء الأوضاع وتندلع الحرب مرة أخرى؛ لأن كل فصيل يخدم مصالحه فقط ومن كانوا ضد الانتخابات مدعومون من قبل الجماعات المسلحة”.

وبين محمد طريش الموظف بشركة الهاتف: إن مجلس النواب يمثل العقبة الرئيسية أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت رجل الأعمال إبراهيم علي بك أن الحرب يمكن أن تندلع بسهولة مرة أخرى، وإن حدث ذلك فإن المواطنين العاديين هم من سيدفعون الثمن.

وفي مدينة بنغازي قال المهندس محمد الجادي إنه شارك في ثورة العام 2011 على أمل تحقيق مزيد من الحرية والازدهار، فيما يشعر الآن بخيبة أمل من تأجيل الانتخابات مضيفا بالقول: “مستوى معيشتنا تراجع ورواتبنا لم تتغير رغم التضخم ونعيش في بيئة غير مستقرة”.

واختتم الجادي قائلًا: “لاعبون رئيسيون في الصراع قرروا الترشح للانتخابات وكانوا يعلمون أن فرصتهم ضئيلة في الفوز ولهذا السبب قاموا بتعطيلها”.

ترجمة المرصد – خاص