مصر – أفاد موقع “ماكو” الإسرائيلي، بأن الجيش المصري سيستلم 16 بطارية لصواريخ مضادة للطائرات من ألمانيا من طراز IRIS-T، مبينا أن تلك المنظومة توازي “القبة الحديدية” الإسرائيلية.

وحسب الموقع الإسرائيلي، تأتي الصفقة التي تم المصادقة عليها خلال فترة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، في إطار مساعي مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الموقع إلى أن المنظومة الألمانية ستوازي منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية التي تنتجها شركة “رفائيل”، مشيرا إلى أن البطاريات الجديدة ستنضم إلى بطاريات الصواريخ الروسية لاعتراض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى.

وفي نهاية 2018، أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن مصر تستعد لاستلام منظومة الدفاع الجوي التكتيكي Iris-T SLM، التي تصنعها شركة “دايل” الألمانية.

وذكرت المصادر الألمانية أن المنظومة الجديدة مسلحة بصواريخ من طراز Iris-T SLM المتطورة، ويبلغ مدى الصاروخ 35 – 40 كم والارتفاع 20 كم، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات.

المصدر: mako.co.il