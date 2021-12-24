إيران – أطلق الحرس الثوري في المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) السابعة عشرة، 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا.

وبأتي إطلاق الصواريخ في المرحلة الأخيرة من مناورات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى.

وتم إطلاق صواريخ من طراز عماد، قدر، سجيل، دزفول وذوالفقار، حيث أكد الحرس الثوري إصابة وتدمير مواقع العدو التي تمت محاكاتها بدقة تامة.

وتزامنا مع إطلاق الصواريخ، قامت 10 مسيرات هجومية للقوة الجو-فضائية للحرس الثوري بتدمير الأهداف المحددة مسبقا.

وتتميز المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17 بتنفيذ قدرة الصواريخ ذات الوقود الصلب لاجتياز المواقع المحصنة للعدو، وتوجيه الضربات والإصابة المتزامنة، والارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية للحرس الثوري.

المصدر: إرنا