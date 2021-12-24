الولايات المتحدة – ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الخميس، لكن مكاسبه كانت محدودة بعدما عزز انحسار المخاوف من تداعيات المتحور “أوميكرون”.

وقبل حلول موسم العطلات وبدء عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، تشبثت معظم العملات المناظرة الرئيسية بالتحرك في نطاقات ضيقة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.07 بالمئة إلى 96.174. ولا يزال المؤشر قريبا من أعلى مستوياته منذ 16 شهرا والذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.72405 دولار. كما ارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها خلال شهر واحد مقابل الدولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار مستفيدا من التطمينات الواردة حول المتحور أوميكرون وارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل.

وعلى صعيد آخر، عززت الليرة التركية انتعاشها المذهل هذا الأسبوع، حيث ارتفعت ستة بالمئة إضافية عند 11.3 للدولار، بعد أن جرى تداولها عند مستوى منخفض بلغ 18.4 يوم الاثنين.

وجاءت المكاسب الكبيرة بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية لمواجهة خسائر الصرف الأجنبي.

المصدر: “رويترز”