لبنان – رأى البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، أن السلطة غارقة في تسوياتها والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات لغايات ضد مصلحة لبنان، مؤكدا أن باب الانقاذ الوحيد هو إعلان حياد لبنان.

وفي رسالة وججها إلى اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد، قال الراعي: “أهل السلطة غارقون في صراعاتهم ويبحثون عن حيل وتسويات للانتقام من بعضهم البعض والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لغايات ضد مصلحة لبنان”.

ودعا الراعي إلى “استعادة نظامنا الديمقراطي، لأننا نعيش بحالة اللانظام، واسترداد دولتنا لأننا نعيش خارج سقفها وهي خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها”.

وشدد على أن “باب الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط تنفيذا للميثاق الوطني الرافض تحويل لبنان مقرا أو ممرا لأي وجود أجنبي”. وأضاف ” لبنان من دون حياد يقف دائما على شفير الانقسامات والحروب، بينما لبنان الحياد سيعيش في كنف الازدهار”.

وأعن الراعي أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش “مذكرة تتعلق بمواقفنا وأكدنا له على ضرورة بلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين”.

المصدر: “صوت لبنان”