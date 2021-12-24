ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية في جماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) وعضو ملتقى الحوار ماجدة الفلاح، التي شاركت في اللقاء الذي عقدته المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز مع عدد من أعضاء ملتقى الحوار أنّ الاجتماع اتفق على ضرورة تفعيل ملتقى الحوار السياسي.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الخميس قالت: “إنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة عقد اجتماع بواسطة تطبيق (زوم) لمناقشة ما هي الخطة القادمة لما بعد 24 ديسمبر، لا سيما في ظل التأجيل للانتخابات”، مشيرة إلى وجود فرصة للوصول إلى توافق حول شكل المرحلة المقبلة.

ولفتت الفلاح إلى عدم تحديد موعد للقاء الافتراضي بين أعضاء الملتقى حتى الآن، مشيرة إلى أنّ الجميع يدرك أنه من الصعب إجراء الانتخابات دون قاعدة دستورية.