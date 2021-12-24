ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد الـ 24 من ديسمبر.

المريمي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن المجلس سيناقش في الجلسة المقررة الإثنين المقبل، تقرير لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبين أن المجلس تلقى مقترحات أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير القادم، وكذلك إقامة الانتخابات البرلمانية أولًا ومن ثم الرئاسية.

وشدد على أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام مفوضية الانتخابات.

وحول ما راج حول تكليف رئاسة المجلس للجنة من 10 أعضاء بإعداد خطة بديلة بعد 24 ديسمبر، أكد المريمي أن ما نشر تسريبات غير مكتملة الإعلان؛ موضحًا أن المجلس لم يعلن بعد عبر منصاته الرسمية المعنية بهذا القرار.