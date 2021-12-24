ليبيا – كشف رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية المصرية حمدي إمام عن موعد إرسال أول فوج للعمال المصريين للشروع في إعادة إعمار ليبيا.

امام أوضح بمداخلة هاتفية في برنامج “المصري أفندي” الذي يذاع عبر قناة المحور الفضائية المصرية أن فبراير المقبل سيكون الموعد المرتقب لإرسال العمال الماهرين في كافة التخصصات إلى ليبيا لإعمارها وتشغيل السوق الليبي بشكل أفضل مما كان عليه.

وتابع إمام أن هنالك عدة طرق للعمالة الراغبين في الالتحاق للذهاب إلى ليبيا الأولى، من خلال الذهاب وتسجيل الاسم بوزارة القوى العاملة أو من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني أو من خلال الشركات المسجلة ضمن الوزارة، وعليهم أن يتركوا بياناتهم وسيتم اختيارهم إذا توافرت فيهم الشروط.