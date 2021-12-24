ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن عدم إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021 يعود لعدم التوافق على القوانين وعلى الآليات رغم جاهزية الجوانب الفنية.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” الروسية، أضاف أن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هي نفسها التي تحول دون إجراء أي انتخابات في المستقبل، حال التمسك بالإجراءات الحالية.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات على الوضع الراهن يجر ليبيا إلى معضلة أخرى وهي عدم الاعتراف بالنتائج، خاصة في ظل انتشار السلاح بشكل كبير في ليبيا.

وشدد على ضرورة حل الخلاف الحاصل بشأن الجوانب التشريعية بحيث تتوافق الأطراف على القوانين.

وفيما يتعلق بالتوترات التي وقعت في العاصمة خلال الفترة الماضية، أوضح بن شرادة، أنها مجرد استعراض للقوة وإثبات وجود، وأنها ستمر دون أي عواقب.

وفيما يتعلق بالتوترات التي وقعت في العاصمة خلال الفترة الماضية، أوضح بن شرادة، أنها مجرد استعراض للقوة وإثبات وجود، وأنها ستمر دون أي عواقب.