إيطاليا – أكد الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، إن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق “السيدة العجوز” ، دمر فرص النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بوفون، الذي دافع عن مرمى يوفنتوس منذ 2001 حتى 2018 قبل أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة فرنسية مع باريس سان جيرمان، ليعود إليه في 2019 ويستمر معه حتى صيف العام الماضي، أوضح أن “يوفنتوس كانت لديه فرصة التتويج بدوري الأبطال، في أول عام وصل خلاله رونالدو للفريق (2018)، حينها كنت أتواجد في باريس، لا أعرف ماذا حدث”.

وأضاف “عندما عدت إلى يوفنتوس، عملت مع رونالدو لعامين، قدمنا مستويات جيدة، لكن يوفنتوس فقد حمضه النووي كفريق”.

وتابع الحارس المخضرم “وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017 (قبل وصول رونالدو)، وحصلنا على الخبرة المطلوبة”.

وحمل بوفون، رونالدو مسؤولية تراخي لاعبي يوفنتوس، قائلا: “كانت المنافسة قوية داخل يوفنتوس بين مجموعة من اللاعبين للتواجد في التشكيلة الأساسية، لكننا افتقدناها مع وصول رونالدو”.

وكان رونالدو، انضم ليوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، من أجل مساعدة الفريق الإيطالي لحصد كأس دوري أبطال أوروبا التي لم يتوج بها منذ العام 1995، لكن شيئا من هذ القبيل لم يتحقق، ليغادر “الدون” خائبا صوب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: sportbox.ru