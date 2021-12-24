ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الناطق بالإنجليزية عن وثائق رفعت عنها السرية حول براءة ليبيا من تفجير الطائرة في “لوكربي”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الوثائق تأكيدها خشية المدعين العامين باسكتلندا والولايات المتحدة من انهيار أساس قانوني بنوا عليه اتهامهم لعبد الباسط المقرحي الذي حكمت عليه محكمة اسكتلندية بالسجن 27 عامًا، بعد إدانته بتدبير تفجير الطائرة عام 1988 ما أدى لمقتل 270 شخصًا.

وبينت الوثائق أن الشهادة التي أدلى بها الشاهد البرز في القضية “توني غوتشي” وهو صاحب متجر مالطي ادعى أنه باع ملابس يعتقد أنها استخدمت في لف القنبلة لرجل يشبه المقرحي، وكانت محورية في إدانته في العام 2001 يعتقد أنها غير دقيقة وتحوم حولها الشبهات وليس ذات مصداقية.

وقال “هانز كويشلر” الذي عمل كمراقب مستقل للأمم المتحدة في محاكمة المقرحي: “أنا مقتنع أكثر بحدوث خطأ في تطبيق العدالة”، فيما تجددت الدعوات بالاستئناف ضد إدانة المقرحي في الذكرى الـ33 للتفجير رغم الإفراج عنه صحيًا في العام 2009 لإصابته بمرض السرطان ووفاته عام 2012.

وأشارت الوثائق لتقرير اجتماع ضم “آلان رودجر” المحامي اللورد الاسكتلندي و”روبرت مولر” مساعد المدعي العام للولايات المتحدة آنذاك في واشنطن عام 1992، وفيه حامت شكوك بشأن عدم وجود شاهد موثوق الهوية يمكن من خلال المضي في محاكمة ذات مصداقية.

وأضاف التقرير: إن العام 2007 كشف عن قيام الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار لـ”غوتشي”. ناقلًا عن أستاذ القانون الاسكتلندي بجامعة إدنبرة الذي كان العقل المدبر للمحاكمة “روبرت بلاك” قوله لصحيفة “التايمز” البريطانية: “لقد أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن إدانة المقرحي مبنية على الرمال”.

وتابع “بلاك” قائلًا: “يجب إجراء تحقيق مستقل في القضية من قبل الحكومة الاسكتلندية أو حكومة بريطانيا أو كليهما”.

ترجمة المرصد – خاص