ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية الضوء على محنة “سارة إسبينوزا” بسبب اختفاء ولدها الوحيد “فرناندو إسبينوزا” في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد اختفاء “فرناندو” في ليبيا؛ حيث يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بعد سنوات قاضها مجندًا في البحرية الأميركية وسعي والدته “سارة” لإعادته إلى بلاده، كاشفًا عن مكالمة هاتفية جمعت الأم بالولد بعد لمدة 3 دقائق مرور 6 أسابيع تيقنت منها أنه ما زال حيًا.

وقالت “سارة”: إن صوت “فرناندو” كان مهزوزًا وشرع في البكاء بعد أن أخبره من يحتجزونه بأن عليه الذهاب، فيما أشار التقرير إلى أن هذا المدرس الأميركي البالغ من العمر 29 عامًا اختفى في ليبيا في الـ9 من نوفمبر الماضي بعد 5 أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة بدرسة دولية في العاصمة طرابلس.

وبين التقرير أن مغامرة “فرناندو” المتمثلة في الذهاب إلى رحلة لواحة صحراوية في جنوب ليبيا خلال عطلة في رحلة نهاية الأسبوع جعله يخضع للاستجواب لدى عودته ما جعل رسائله المتدفقة إلى والدته عبر تطبيق “واتس آب” للتواصل الاجتماعي تتوقف.

وبحسب التقرير كانت “سارة” تأمل في إعادة ولدها إلى وطنه بحلول عيد الميلاد، إلا أنها باتت الآن أكثر قلقًا لعدم تحقق ذلك، مشيرة إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جمعها أخيرًا بـ”فرناندو” في الـ21 من ديسمبر الجاري يأتي في إطار مفاوضات تقوم بها السفارة الأميركية في تونس مع من يحتجزوه.

وبينت “سارة” أن ارتياحها بسماع صوت “فرناندو” قد تبدد بفعل حزن شديد انتابها؛ لأن ولدها ليس على ما يرام، فهو لم يبكِ أبدًا قبل احتجازه، في وقت أوضح فيه التقرير أن السفارة الأميركية لم توافق على التعليق بشأن الأمر مكتفية بالقول أنها على علم باحتجاز مواطن أميركي في ليبيا.

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ووفقا لمسؤول في السفارة فإن الاستفسارات يتم التعامل معها من قبل الخارجية الأميركية مكتفيا بالقول: نحن نراقب الوضع وبسبب اعتبارات الخصوصية لن نخوض في التفاصيل في هذا الوقت فيما تعيش “سارة” حياتها في قلق شديد بانتظار عودة ولدها سالما لدياره في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وأكدت “سارة” أن “فرناندو” شرع في تدريس اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهداء الدولية الممتدة من روضة الأطفال إلى الصف الـ12 مبينة أنه سافر في أوائل أكتوبر الماضي إلى ليبيا، فيما قام برحلته إلى واحة الجبرون السياحية في صحراء إيدهان بمدينة أوباري بعد شهر تقريبا أي في الـ4 من نوفمبر الفائت.

وأضافت “سارة”: إن “فرناندو” لم يأبه بتحذيرات مدير المدرسة الذي أخبرها أنه قام بالتأكيد على ولدها بعد السفر لمناطق خارج مركز العاصمة طرابلس لسيطرة الجماعات والميليشيات المسلحة عليها فضلا عن تحذيرات الخبراء بشأن التنقل غير الآمن عبرها.

ووفقا لـ”سارة” استعان ولدها بسائق للرحلة التي تستغرق 9 ساعات، إلا أن قوات الأمن أوقفته وسائقه للاستجواب طوال الليل قبل الوصول إلى مدينة سبها وفقًا لرسائل “واتس آب” بينه ووالدته، ليتمكن بعد التيقن من سلامة موقفه ومن دون احتجاز حريته بشكل تعسفي من مواصلة رحلته.

وبينت “سارة” أن ولدها كان آمنًا في نطاق المناطق التي تسيطر عليها قوات الأمن؛ إذ وصل إلى الواحة وأرسل صورة لنفسه وهو يبدو سعيدا ومرتاحا قبل انقطاع الاتصال مرة أخرى، فيما أشارت زميلة له تعمل مدرسة للغة الإنجليزية تدعى “فانيسا باول” إلى أن أصدقاء مشتركين أخبروها عن مصير “فرناندو”.

وتابعت “باول” تعرض للاستجواب في العاصمة طرابلس في الـ9 من نوفمبر الماضي ولمدة 6 أسابيع قبل أن يتمكن من محادثة والدته هاتفيا لـ3 دقائق فقط، فيما لم يتحقق التقرير من فرضية استجوابه واحتجازه في داخل المطار أم في مكان ما خارجه، فالقائمون على أن العاصمة رفضوا الإدلاء بأية معلومات.

وبينت “باول” إنها التقت بـ”فرناندو” قبل عدة سنوات في العراق ومكث معها لفترة وجيزة في القاهرة قبل أن يسافر إلى العاصمة طرابلس لبدء وظيفته الجديدة التي لم يعرب عن تخوفه من القيام بها أو بشأن سلامته في ليبيا بعد أن مارس ذات العمل في بلدان نامية عدة في وقت سابق.

وأضافت “باول” إن “فرناندو” لم يظهر في الـ30 من نوفمبر الماضي عبر “واتس آب” أو “فيس بوك ماسنجر”، مؤكدة أنها لم تتمكن في ذات الوقت من التواصل معه هاتفيًا، ما جعلها تتصل بصديقهما المشترك “سراج ديفيس” الذي يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية في العراق.

ونقل التقرير عن “ديفيس” قوله: إن “فرناندو” أرسل رسالة لمدرسته عبر “فيس بوك ماسنجر” في الـ19 من نوفمبر الماضي تبين أنه غير مختطف بل معتقل من قبل المخابرات، وأنه بأمان وبخير وما زال قيد التحقيق. مشيرًا إلى عدم التيقن من كونه هو الذي أرسلها لعدم احتوائها على توقيعه.

وأكد التقرير رفض مدرسة “فرناندو” التعليق على الأمر وإحالة كافة طلبات ذلك إلى السفارة الأميركية في تونس، ناقلًا عن “سارة” تأكيدها هي الأخرى أن المدرسة كانت متعاونة معها في البداية قبل أن تحيلها لاحقًا إلى السفارة للإجابة عن أية استفسارات بشأن ولدها.

وقالت “سارة”: إن مسؤولي القنصلية الأميركية في تونس أخبروها أنهم تحدثوا إلى “فرناندو” لأول مرة في الـ29 من نوفمبر الماضي مؤكدة أن ولدها لا يمكن أن يتم محاسبته واحتجازه وإخضاعه للتحقيق لمجرد حبه للمغامرة والتجوال في أنحاء ليبيا بقصد الترفيه والسياحة على حد قولها.

وأضافت “سارة” إنها تعتقد إن المسؤولين لا يمكنهم الكشف عن معلومات لها فقط القول إنه بخير وطلب علاجه والتحدث لوالدته مبينة إن حديثها مع ولدها كان خاضعا للرقابة من جهة ما ليكون الحوار التالي:”أنا آسف حقا لأنني مضطر إلى هذا الأمر..لا تقلق بشأن ذلك.. نفعل ما في وسعنا لإخراجك.”

وأكدت “سارة” إن “فرناندو” أخبرها أنه يقضي معظم وقته في غرفة باستثناء المشي في بعض الأحيان في الردهة ولا يخرج لكنه يرى ضوء الشمس عبر النافذة ويتناول أدويته ومعظم ما أفعله هو النوم والبكاء والصلاة فيما بين التقري أنه لا يوجد حتى الآن سبب رسمي لاحتجازه.

وبحسب سارة فإن السفارة أكدت خضوع “فرناندو” للاستجواب بسبب مشاكل في التأشيرة، لكنها وبعد مرور 6 أسابيع تعتقد أنه لا بد أن يكون هنالك المزيد فيما كشف التقرير عن معلومات من جواز سفره تبين دخوله إلى ليبيا بتأشيرة مدتها شهر واحد في الـ5 من أكتوبر الفائت، ما يعني أن تأشيرته انتهت حينما كان في الصحراء.

ووفقًا للمعلومات فإن “فرناندو” مدرس لغة إنجليزية بكفالة مدرسته فيما أقرت “سارة” باحتمالية تسبب خلفية عمله مع البحرية الأميركية بإثارة الشكوك رغم إصرارها على أنه لم يرتكب أي خطأ فهو يحب التنقل والسفر وتبادل معلوماته الثقافية مع عدة جهات.

وأشار “ديفيس” الذي يعمل بالمدارس الدولية في الشرق الأوسط منذ 12 عامًا إلى أن نقص المعلومات مثير للقلق خاصة من مدرسة “فرناندو” مضيفًا بالقول: “هذا الرجل لم يفجر محطة وقود ولم يتسلل إلى مبنى الأمن الخاص بوزارة الداخلية لم يفعل أي شيء يمكن اعتباره تجسسًا، لقد قام فقط برحلة مخيفة هذا كل شيء رحلة.”

وأوضحت “سارة” أنها تواصلت بشكل مطول مع مع ممثلين من مركز ريتشاردسون غير الربحي الذي أسسه العضو السابق بالكونغرس السفير السابق بالأمم المتحدة “بيل ريتشاردسون” الذي يتمتع بسجل طويل من المفاوضات الناجحة بشأن الرهائن وإطلاق سراح السجناء.

ونقل التقرير عن “ميكي بيرغمان” نائب رئيس المركز المدير التنفيذي له قوله إنه ليس من مصلحة الحكومة الليبية احتجاز مواطن أميركي من دون تهمة مشيرا بالقول: “في جميع الاحتمالات هذه حالة احتجاز بسيطة للاستجواب يتبعها توقف بيروقراطي يمكن حله بسرعة ومن دون مشاكل”.

وأضاف “بيرغمان” أن الحفاظ على سلامة “فرناندو” أمر مهم؛ لأن تعريضها للخطر لن يفيد أي جهة فيما قالت “سارة”: “الوقت ينفد لإطلاق سراحه في ظل الحكومة الحالية كل ما أريده عودته لوطنه فهو لم يرتكب خطأ ويحتاج للإفراج عنه لأنه بريء وكلما تمكنوا من القيام بذلك في وقت مبكر كان ذلك أفضل”.

إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا صحفيًا ردًا على ما أسمته بـ”تناقل” شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية حول أحد رعاياها ويدعى “فرناندو إسبينوزا” معبرة عن استغرابها لقيام الشبكة بنشر مغالطات ومعلومات غير دقيقة وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر .

وأكد البيان أن المذكور دخل إلى ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسًا في إحدى المدارس وإنتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وتم إيقافه في الجنوب من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات وتواجده في مناطق التوتر من دون حصوله على إذن من السلطات الليبية المختصة رغم تنبيهه عدة مرات .

وأضاف البيان: إن المذكور موقوف لدى السلطات الليبية المختصة وتم تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأميركية المعتمدة لدى ليبيا منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال باسرته إذ تمكن في الـ21 من ديسمبر الجاري من التواصل مع السفارة ووالدته للاطمئنان عليه.

وتابع البيان: إن عدم حصول على لقاح ضد وباء كورونا أخر عملية ترحيله؛ إذ قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى وتدخلت الوزيرة نجلاء المنقوش شخصيًا للتعجيل بإجراءات الترحيل في أقرب وقت مطلع الأسبوع القادم حفاظًا على متانة العلاقات الليبية الأميركية واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطنه.

ترجمة المرصد – خاص