كوريا ج – من المتوقع أن يمنح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الجمعة، عفوا خاصا عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون هيه.

وقال مسؤول كبير في الحزب الحاكم الديمقراطي لوكالة “يونهاب” للأنباء إنه يعلم أن الرئيسة السابقة بارك ضمن قائمة المشمولين بالعفو الخاص.

وأفاد بأن الرئيس مون سيمنح العفو الخاص عن رئيس الوزراء الأسبق هان ميونغ سوك أيضا.

وفي البداية، اتخذت وزارة العدل موقفا سلبيا من العفو السياسي، لكن يبدو أنه في النهاية، قرر الرئيس مون منح العفو الخاص عن الرئيسة السابقة بارك مع الأخذ في الاعتبار حالتها الصحية.

وفي هذا العام، دخلت بارك البالغة من العمر 69 عاما المستشفى ثلاث مرات بسبب آلامها المزمنة في الكتف وأسفل الظهر.

وقد أصدرت المحكمة العليا في يناير الماضي الحكم بالسجن 20 عاما على الرئيسة السابقة بارك بعدة تهم، منها سوء استخدام السلطة واستلام أموال من الاستخبارات وغيرها.

المصدر: “يونهاب”