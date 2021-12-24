المغرب – كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن احتفال الفرنسي، عثمان ديمبلي، بحفل زفافه في المغرب، فاجأ نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

وقالت صحيفة “سبورت” أن لاعبي برشلونة فوجئوا بمقاطع الفيديو والصور المسربة من حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الخميس، ودعا إليه ديمبلي بعض لاعبي كرة القدم، ومنهم زميله في المنتخب، دايوت أوباميكانو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أيضا إلى أن حفل زفاف ديمبلي يتزامن أيضا مع المفاجأة التي فجرها اللاعب الفرنسي بشأن استعداده لتجديد عقده مع برشلونة خلال أيام لمدة 5 مواسم جديدة، مع الاستعداد لتخفيض راتبه مع النادي.

وذكرت أن ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زفاف عثمان ديمبلي جاءت إيجابية، حيث فرحوا بوجود شريكة في حياته تساعده على الالتزام والأنضباط أكثر، بينما تحدث البعض الآخر بأن ديمبلي رغم ذلك سيواصل عادة التأخر عن موعد التدريبات بعد الزواج أيضا.

المصدر: وكلات