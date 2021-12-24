غزة – أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وشارك في الصلاة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وأهالي أسرى، بدعوة من “لجنة الأسرى” المنبثقة عن “لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية” بغزة، والتي تضم غالبية الفصائل الفلسطينية.

ورفع المشاركون صوراً ولافتاتٍ تضامنية مع الأسيرات اللاتي يتعرضن لانتهاكات في السجون الإسرائيلية.

ومنذ أيام، تتهم مؤسسات وقوى فلسطينية، إدارة سجن “الدامون” الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تنكيل متتالية بحق أسيرات فلسطينيات، وقالت إنها تعزل الممثلات عنهن وهن: شروق دويّات، ومرح باكير، ومنى قعدان.

والأربعاء، أنهت إدارة السجون عزل الأسيرة قعدان، فيما تزال تعزل كلاً من باكير ودويّات، وفق هيئة شؤون الأسرى (رسمية).

بدوره، قال المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع، إن “التحام الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس مع الأسرى والأسيرات يؤكد أن هذه القضية مركزية لدى شعبنا ولها أولوية لدى المقاومة”.

وأكد القانوع، في حديث للأناضول خلال مشاركته بالفعالية، أن هذه الفعاليات التضامنية “لن تتوقف، وشعبنا لن يخذل الأسيرات”.

وأضاف: “العدو واهم إن ظنّ أن الاعتداء على الأسيرات سيمر مرور الكرام”.

وتابع: “ما يجري من فعاليات تضامنية وعمليات مقاومة في الضفة الغربية يؤكد أن شعبنا ماضٍ في الانتصار للأسرى والأسيرات، ومنع الاحتلال من الاستمرار في السلوك الوحشي تجاههم”.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، بلغ عدد الأسيرات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 32 أسيرة يقبعن في سجن “الدامون” الإسرائيلي.

وإجمالاً، تعتقل إسرائيل في سجونها 4550 فلسطينياً، وحوالي 170 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.

الأناضول