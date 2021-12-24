مصر – أكد الجهاز الطبي لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، إن عمرو السولية، يعاني من إصابة عضلية تعرض لها قبل بداية مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الأربعاء الماضي، في السوبر الإفريقي.

وأوضح الجهاز الطبي، أن السولية، يعاني من آلام في عضلة السمانة، وسيجري فحصا بالأشعة في وقت لاحق، ‏للتعرف على حجم إصابته، وتحديد فرص مشاركته في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف الجهاز الطبي للأهلي مدة غياب السولية عن الملاعب، لكن تقارير إعلامية مصرية، قالت إنه سيحتاج ما بين عشرة أيام وأسبوعين للتعافي.

ومن المرجح أن يكون السولية جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي توج بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على الرجاء بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وكالات