ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن إخفاق مفوضية الانتخابات في إتمام عملها جاء نتيجة عدة أسباب، منها القوانين التي وصفها بـ”المعيبة” التي أصدرها مجلس النواب والتهديدات الجدية لمفوضية الانتخابات من عدة جهات، والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي الليبي.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة “القطرية أمس الخميس، رأى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى أوائل العام المقبل بعد التمهيد الضروري لإجرائها وتقريب وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، ودعم تحريك عجلة الاقتصاد، ودمج المليشيات المسلحة في المنظومة العسكرية بالتدريج، دون أن يبين ما إذا كانت الفترة القصيرة المتبقية كفيلة بإنجاز كل ذلك.

واستبعد لنقي صراعًا بين المجموعات المسلحة في طرابلس، لأنها تعلم أنها تحت مراقبة قوات عسكرية فوق قدراتها، إلا أنه رأى أن المجلس الرئاسي الحالي إمكانياته غير كافية لقيادة المرحلة المقبلة.