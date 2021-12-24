مصر – أعلنت مصر، اليوم الجمعة، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية للتنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس ودلتا النيل، بإجمالي استثمارات لا تقل عن مليار دولار.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الإيطالية تخص “البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل”.

وتلتزم الشركة الإيطالية بموجب هذه الاتفاقية بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار في هذا المجال، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.

وتم توقيع الاتفاقية بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، والرئيس التنفيذي للهيئة التنفيذية العامة للبترول، عابد عز الرجال، والرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية في “إيني”، أليساندرو بوليتي.

ولفت البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول المصرية بشأن “زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا، والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر”.

المصدر: RT