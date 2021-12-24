ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن كافة الخيارات متاحة أمام البرلمان ومنها تشكيل حكومة مصغرة أو التمديد.

مغيب وفي تصريحات لموقع” العين الإخبارية” أوضح أن اللجنة المشكلة من البرلمان سوف تقدم مقترحاتها لخارطة الطريق في الجلسة المقبلة 27 ديسمبر وسوف تكون بها العديد من الخيارات.

ولفت إلى أن أعضاء البرلمان لم يتفقوا على خيار قبول 24 ديسمبر المقبل، أو تشكيل حكومة جديدة قبل جلسة الإثنين المقبل والتصويت على المقترحات.

وتابع: “ستيفاني وليامز اشترطت لذلك اجتماع النواب بنصاب مكتمل بأكثر من 120 عضوًا”، مبديًا اعتراضه على هذا الشرط.