ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وجود تغيير ملحوظ في خارطة التحالفات السياسية في ليبيا وانفراجة في العلاقات مع تركيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن زيارة وفد مجلس النواب الأخيرة إلى أنقرة برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس علامة على هذا التغيير والانفراجة، لا سيما وأنها شهدت لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد سنوات من العداء.

وربط التقرير بين هذا التقارب بين تركيا ومجلس النواب واللقاء الذي جمع مؤخرًا المرشح الرئاسي المشير خليفة حفتر بمرشحين آخرين بارزين ومعروفين بعلاقاتهم الجيدة مع تركيا، لا سيما فتحي باشاآغا، مبينًا أن هذا يعني أن زيارة المشير حفتر لأنقرة إن تمت في وقت لاحق لن تكون مفاجئة.

وأختتم التقرير بالتأكيد على وجود هذا التقارب بعد أن امتنع وفد مجلس النواب عن التصريح بشأن الوجود العسكري التركي والمرتزقة السوريين في ليبيا، رغم أن بعض أعضاء الوفد كانوا يصرحون على الدوام بشأن ذلك فيما برر باشاآغا في بيان صدر عن لقاء مرشحي الرئاسة تحقق الأخير بتغليب المصلحة الوطنية.

ترجمة المرصد – خاص