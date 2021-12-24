ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره راديو “ناشيونال بابلك” الأميركي لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد مقترح من قبل مفوضية الانتخابات هو الـ24 من يناير المقبل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشارت خلاله الخبيرة في الشأن الليبي “روث شيرلوك” إلى أن كافة المحاولات الجارية لإعادة توحيد ليبيا لم تفلح في تغيير حقيقة انقسام الليبيين الدائم، فالمشاكل بدأت في طريقة تحديد القواعد الانتخابية وعدم وجود أساس قانوني مقبول للانتخابات.

وأرجعت “شيرلوك” عدم القبول بهذا الأساس لمساهمة رئيس مجلس النواب المرشح للرئاسة المستشار عقيلة صالح في إقرار قانون الانتخابات الرئاسية من دون موافقة فصائل سياسية أخرى مؤكدة إن حرص الأمم المتحدة على المضي قدمًا بالاستحقاق الانتخابي جعلها تتغاضى عن الأمر.

وحذر التقرير من انهيار مؤسسات ليبيا الفتية، بسبب تأجيل إجراء الانتخابات التي تحتاج البلاد لحشد تأييد شعبي لإجرائها عبر الترويج لتوحيدها السلط الحاكمة.

ترجمة المرصد – خاص