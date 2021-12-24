ليبيا – واكب تقرير تحليلي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عددًا من آراء مختصين بالشأن الليبي حول عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع عدم تمكين الليبيين من انتخاب رئيس لهم للمساعدة في إنهاء سنوات من الاضطرابات إلى منافسات شديدة وإخفاقات أممية وقضايا قانونية، ناقلًا عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله: إن هذا الأمر مرده أخطاء من الأمم المتحدة وسوء نية من فاعلين محليين.

من جانبها قالت المختصة بالشأن الليبي “كلوديا غازيني”: “منذ البداية كان إجراء الانتخابات في ليبيا مقامرة خطيرة لكن الدافع المباشر لهذا التوقف في العملية الانتخابية كان الجدل حول المرشحين الانتخابيين الرئيسيين، وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة”.

وبالانتقال للمختص بالشأن الليبي عماد الدين بادي فقد القى بلائمة الإخفاقات على الجهات السياسية الفاعلة؛ لأن مهمة التوسط من مسؤولية البعثة الأممية لضمان المضي قدمًا في الانتخابات، فيما اتهم حرشاوي المستشار عقيلة صالح بالوقوف وراء فشل إجراء الانتخابات بسبب التشريع الإشكالي لها.

وأضاف حرشاوي: إن الأمم المتحدة فقدت بعد هذا التشريع مجال للمناورة فيما انتقد الخبير بالشأن الليبي “ولفرام لاتشر” دعم المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش الذي وصفه بـ “الجاهل” لهذا التشريع في وقت نبه فيه الخبير الآخر “هاميش كينير” لحقيقة أن الانتخابات ليست الحل السحري الذي يمكن أن يوفر الاستقرار السياسي.

وقال “كينير”: “حتى الآن لا يوجد مرشح رئاسي لديه فرصة كبيرة لتولي السلطة من دون أن يعارضه على الأقل فصيل مسلح جيد والأزمة كانت حتمية فعليًا منذ تشريع صالح لقانون الانتخابات، وكان هناك العديد من السيناريوهات لفشلها ولا يوجد نقص في التحذيرات الملحة وكان الأمر أشبه بمشاهدة حطام قطار بالحركة البطيئة”.

ترجمة المرصد – خاص