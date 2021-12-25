ليبيا – دعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو التلويح به.

المسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية كشف وفقاً لوكالة”سبوتنيك” عن أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي.

ونقل المصدر عن أبو الغيط، أنه “يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة”، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.