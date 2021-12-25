ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تتبنى دورًا فعّالًا في جهود الحل السلمي للمشاكل في العديد من الدول مثل ليبيا والصومال والسودان وإثيوبيا وغينيا ومالي.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أوغلو، الخميس، بختام جلسات أكاديمية الأمن الدولية التي نظمتها جمعية مجلس العلاقات الدولية التركية، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تتبع سياسة خارجية واقعية تقوم على تفوق المبادرة الدبلوماسية، مبينًا أن أنقرة لديها نهج استباقي للدبلوماسية وليس رد الفعل.

وأضاف أوغلو: “أنقرة تمارس الدبلوماسية بنهج حقيقي دون المساومة على المبادئ”.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن القمة التركية الإفريقية التي انعقدت في إسطنبول الأسبوع الفائت، دليل على فعالية السياسة الخارجية وقوتها.