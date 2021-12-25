ليبيا – زعم المحلل السياسي صلاح البكوش إن هدف المترشحين للرئاسة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) ومن يحاول الآن التحالف معهم، إجهاض العملية السياسية لكي يتسنى لهم تقاسم غنائم تشكيل حكومة جديدة، خارج خارطة الطريق وملتقى الحوار السياسي الليبي،بحسب زعمه.

البكوش وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية الخميس قال :” يجب ألّا ننسى أن بيان مؤتمر باريس الدولي في 12 نوفمبر الماضي، نص على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة”.

وفي سياق متصل ، رأى البكوش وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أن أي محاولات جديدة لإخراج سلطة جديدة في البلاد من مجلس النواب ستفشل، وذلك لأن المجتمع الدولي لا يريد أي تغيير، ولن يسمح بتعقيد المشهد أكثر من ذي قبل، لأنه لا يرد أن يبدأ من الصفر مجددا.

وأضاف البكوش قائلا إن من يريدون الآن فتح الباب أمام سلطة جديدة في البلاد، هم أنفسهم من اختاروا من هم موجودين في السلطة الآن، دون اعتبار للكفاءات”.

ورأى البكوش أن هناك صراع إرادات بين من يريد أن يعيد الأمور إلى ما قبل اتفاق جنيف (نتج عنه السلطة الجديدة)، ليتح لنفسه الفرصة أن يتحكم في المشهد، كعقيلة صالح والمتحالفين معه، وطرف آخر مدعوم من المجتمع الدولي لا يريد أن يبدأ من الصفر، ويريد استكمال خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة، على حد قوله.