التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين وتدمير كهوف لتخزين صواريخ باليستية

التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين وتدمير كهوف لتخزين صواريخ باليستية

السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين، ردا على استهداف مدينتي جازان ونجران بالمملكة.

وأوضح التحالف في بيان أنه جرى خلال العملية “تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة”.

كما دمرت قوات التحالف “4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت”.

وأشار التحالف إلى أن العملية العسكرية الفورية جاءت “استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران”.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم عن سقوط مقذوفين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة في منطقتي نجران وجازان جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وتتعرض السعودية لهجمات مستمرة من قبل الحوثيين بواسطة صواريخ ومقذوفات وطائرات مسيرة تقول المملكة إنها تستهدف مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي.

وتقود المملكة منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: RT + وكالات