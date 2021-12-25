ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي أن هناك تحشيد وإرهاصات كثيرة تجري فلا أحد يعلم ماذا سيحصل بعد تاريخ 24 ديسبمر في ظل التنافس الظاهر والتغيرات على مستوى التحالفات واللقاءات.

الروياتي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد “لا زلت مؤمن أن هناك تحالف مبطن وصفقات تحت الطاولة لكنها غير معلنة بالتالي هذا الخلل الكبير في هذه الحكومة، هذه الحكومة جاءت كحكومة صفقات وتمرير مصالح وليس لتوحيد الوطن بالفعل”.

ورأى أن حكومة الدبيبة خلال 8 أشهر أظهرت أنها مفعمة بالفساد بديليل صرفها 96 مليار في هذه الفترة.

وتابع:”الانتخابات خربتها عدة أطراف لا شك أن دخول سيف كان جزء من خراب هذه العملية وأن قوة أخرى كانت تنادي بمفهوم التوافق كانت جزء من تخريب العملية الانتخابية لأنها تخاف من صعود شخصيات معينة وهذا من حقها والدبيبة كان جزء من الإفشال عندما دخل للسلطة وجزء كبير من الشروط غير منطبق عليه وأهمها أنه لا يملك شهادة جامعية رغم أنها مطلوبة”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف رأيت البيانات الصادرة؟ ما الذي تنبأ به؟

اهنئ الشعب الليبي بإطلالة الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا والذي كان مأمول ان يكون يوم انتخابي حقيقي يمكن ان يخرج ليبيا من مشهد الصراع والانقسام الحاصل عبر الشرعية الحقيقية من اصحاب السلطة وهو الشارع ولكن شاءت الأقدار أن تعطل العملية والكل لاحظ التعطيل الحاصل منذ أكثر من 20 يوم وهذه ليست مفاجأة عدم إجراء الانتخابات يوم 24 من ديسمبر لكن الخوف من المفاجآت القادمة وما بعد مرور التاريخ حول مفهوم السلطة الحاكمة اليوم في ليبيا.

أعتقد ان هناك إرهاصات كثيرة تجري هنا وهناك نسمع بها وتحشيدات لا حد يعرف ماذا سيحصل يوم 24 أو ما بعده ويتنبأ هناك تنافس ضاهر وتغيرات على مستوى التحالفات واللقاءات وتحركات عسكرية ربما الكل لاحظها في العاصمة خلال الأيام القادمة وزادت وتيرتها خلال اليوم ماذا سيحصل لا احد يعرف وهناك معلومات تقول أن البرلمان سينعقد خلال الأيام القليلة جلسة وربما سيخرج بخارطة طريق كما جاء في إعلانه وقراره الصادر من الرئاسة كما رأينا وهو المقرر بتكليف 10 أعضاء لإعداد خطة خارطة طريق جديدة والبعثة لا زالت بياناتها مبهمة وغير واضحة رغم ما يشاع على ألسنة البعض. منذ نصف ساعة صدر بيان من البعثة موجود على صفحاتهم الرسمية وهو مبهم للأمانة لا زال يدور في دائرة الخطوط العريضة للمشهد والذي يكرر كل يوم وبالتالي لم تعطي أي مؤشرات لما ستقوم به البعثة.

س/ ما مدى امكانية أن تقر حكومة من قبل مجلس النواب بعيداً عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة ويترأسها شخصية من الغرب في ظل هذه الظروف والتشكيك بشرعية حكومة الوحدة بعد تاريخ الـ 24 من ديسمبر؟

لم أقول إنه سيحصل فراغ فعلي على الأرض لا شك أن حكومة الدبيبة ستستمر غداً ولكنها كما جاء في اعتمادها في سرت كتصريف أعمال، عندما قلت انه سيحدث فراغ اقصد الفراغ الفعلي حول التشكيك في شرعيتها والتي ستحدث انقسام كبير، ما يحدث تنافس سياسي مصلحي موجود وهذا تغير بتغير المعادلة والمفاهيم الموجودة. الدبيبة عدم التزامه بالتعهدات الأخلاقية كثيرة والتي اقرها ومن لا يلتزم بالأخلاقيات في السياسة عليه ان يتجنب ولا شك أنه سيخترق القانون.

موضوعي أن 24 من ديسمبر سيحدث انقسام في مفهوم الوفاق وحتى البركان بالتالي ما هي الآلية والمعالجات التي ستأتي أمام حالة الاستقطاب الحادة على المستوى المسلح والسياسي؟ ما العمل؟ التشدد في فكرة لا سأبقى في السلطة مثلا دون أي سند شرعي حقيقي ليس حل.

لا زلت مؤمن والأدلة على الأرض موجودة وآخرها القرار الصادر من وزير مالية الدبيبة بصرف 820 مليون، مرتبات الجيش دون أرقام وطنية لحفتر، لا زلت مؤمن ان هناك تحالف مبطن وصفقات تحت الطاولة لكنها غير معلنة بالتالي هذا الخلل الكبير في هذه الحكومة، هذه الحكومة جاءت كحكومة صفقات وتمرير مصالح وليس لتوحيد الوطن بالفعل.

اليوم كما تدعي أنك تستطيع العمل في بنغازي وليبيا لماذا تتمركز بالعاصمة وتحكمها بالعاصمة لا تمثل أنت فقط مفهوم البركان ومن أعطاك شرعية الحكومة إلا البرلمان في سرت؟ ماذا إذا أخرج البرلمان حكومة جديدة؟ ستعترف ببعض اللائات وترفض بعضها؟ كيف ستفعل خاصة انه سيكون هناك إنكار جزئي من بعض التيارات لهذه الشرعية وما التبعية التي ستحدث نتيجة الإنكار؟

هناك إرهاصات تقول انها ستشكل حكومة وخارطة طريق من البرلمان وهناك من يقول انها ستحدث فيها توافق مع مجلس الدولة وبالتالي سيضع الكثيرين في الزاوية الضيقة.

س/ هل من دق الاسفين في العملية الانتخابية برمتها سيف القذافي أم عبد الحميد الدبيبة بالنظر لما يقولوه موالوه كل هذا الكم من الشعبية التي يتحلى بها لذا كانت التحالفات غير المتوقعة وبالتالي رفض الانتخابات من أساسها بعد أن دخل المرشحين الرئيسيين للسباق الانتخابي؟

القضية ان الحكومة في 8 أشهر أظهرت أنها مفعمة بالفساد ليس من المعقول صرفها 96 مليار في 8 شهور إذا اعتبرنا أنها صرفت 20 مليار مرتبات و2 مليار منحة زواج و مليار أرباب اسر أين ذهبت باقي المبالغ؟.

الانتخابات خربتها عدة أطراف لا شك أن دخول سيف كان جزء من خراب هذه العملية وأن قوة أخرى كانت تنادي بمفهوم التوافق كانت جزء من تخريب العملية الانتخابية لأنها تخاف من صعود شخصيات معينة وهذا من حقها والدبيبة كان جزء من الإفشال عندما دخل للسلطة وجزء كبير من الشروط غير منطبق عليه وأهمها أنه لا يملك شهادة جامعية رغم أنها مطلوبة.

هناك ممثلين في البرلمان يمثلون كل المدن. لماذا صلاح البكوش يحاول أن يختزله بعقيلة صالح؟ لكي يشيطن الموضوع كما شيطنتم موضوع انتخاب الرئيس؟.