ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر في البلاد عما كان عليه في أغسطس الماضي.

السائح وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” الجمعة، أشار إلى جهود المركز في تطعيم أكثر من 2 مليون في 3 أشهر، محذر من أن يكون ذلك نزولا لموجة متحور دلتا وبداية لأوميكرون المتحور الجديد لكورونا.

وأضاف: “بعد يومين سيصلنا جهاز قادر على كشف كل الطفرات الخاصة بكورونا، واليوم النتائج الإيجابية لا تتجاوز 14 % وكانت سابقا تصل إلى 50%”.

وعن نقص مشغلات مسحات كورونا، أوضح السائح قائلًا: “تكلمت مع وزير الصحة علي الزناتي وأعطى تعليماته للجهات الموردة لتوفير ما ينقصنا بشكل عاجل”.