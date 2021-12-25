السعودية – أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، امس اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021، بإجمالي 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار).

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الوطني للإدارة الدين السعودي، الذي يتولى الجدعان رئاسته بحكم منصبه وزيرا للمالية، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل البيان عن الجدعان قوله “إن مجلس إدارة المركز أقر اقتراح خطة الاقتراض السنوية مطلع العام الجاري، وشملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بحوالي 125 مليار ريال”.

وأوضح أن “نسبة الاقتراض من السوق المحلية بلغت 60.5 بالمئة من إجمالي حجم الاقتراض خلال العام الحالي، مقابل 39.5 بالمائة اقتراض من سوق الدين العالمية”.

ولجأت السعودية إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بعدما تأثرت إيراداتها بشدة جراء تراجع الطلب على النفط وانهيار الأسعار تحت ضغط جائحة كورونا في 2020، قبل أن تتحسن في 2021.

وسجل الدين العام السعودي نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني.

وفق آخر بيانات حول الدين العام صدرت عن وزارة المالية السعودية في أغسطس/ آب الماضي، بلغ حجم الدين العام للمملكة بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 922.8 مليار ريال (246.1 مليار دولار)، بزيادة 2.4 بالمائة على أساس فصلي، و12.6 بالمائة على أساس سنوي.

وفي نهاية الربع الثاني 2021، شكل الدين العام السعودي 36.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ارتفاعا من 32.3 بالمائة في نهاية العام 2020.

الأناضول