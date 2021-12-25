ليبيا – رأى سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي أنه لا ينبغي قراءة تأجيل الانتخابات في ليبيا، التي كان من المقرر انعقادها اليوم الجمعة، كحدث دراماتيكي، لأنه في عام 2012 أيضًا، في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، كان هناك تأجيل لمدة شهر واحد.

الدبلوماسي الإيطالي وفي تصريح لنشرة أخبار القناة الثانية العامة (Tg2) وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: “إن هناك عملية سياسية وانتخابية ما زالت جارية وسلام في ليبيا اليوم على الرغم من أنه سلام مع مشاكل وصعوبات، كما أن الليبيين يتحدثون إلى بعضهم البعض، وهذا سبب لبعض من الأمل بشأن مستقبل ليبيا”.

كما تحدث السفير عن صمود وقف إطلاق النار بشكل عام، وهذا أيضًا سبب للأمل، على حد قوله.

كما أعاد السفير التأكيد على أن استقرار ليبيا أمر أساسي، فهو استقرار لإيطاليا ولتلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنه ينبغي الالتزام تجاه ليبيا بأعلى درجة، كما تفعل الحكومة الإيطالية وفي ذات الوقت يجب أن نكون واثقين أيضًا بالنظر إلى السنوات العشر الماضية وما يحدث الآن قد يبعث بعض الأمل.